هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

كشفت شركة هواوي الصينية، عن هاتفها الرائد الجديد Mate 90 RS Ultimate Design، الذي يأتي بتصميم فاخر ومواد محسنة ومجموعة متقدمة من المواصفات والميزات، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تقديم تجربة تجمع بين الفخامة والأداء والتقنيات الحديثة.

ويركز الهاتف بشكل واضح على جودة التصنيع والإحساس المتميز عند الاستخدام، مع مجموعة من التقنيات المتطورة على مستوى الشاشة والكاميرات والبطارية والمعالج.

مواصفات هواوي Mate 90 RS Ultimate Design



يتوفر Mate 90 RS Ultimate Design بثلاثة ألوان ثنائية النغمة، هي الأحمر والأسود والأبيض.

ويعتمد الهاتف على هيكل مصنوع من التيتانيوم والبازلت عالي السطوع، مع ملمس دقيق وتصميم يركز على الطابع الفاخر.

كما يحيط بالهاتف إطار معدني شديد المتانة يغطي الجوانب، بهدف توفير مزيد من القوة والاعتمادية.

وتستخدم هواوي زجاج Kunlun Glass من الجيل الثالث في الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف، كما يأتي الهاتف بزجاج Kunlun بصري فوق وحدة الكاميرات، إلى جانب Dynamic Grating Kunlun Glass في اللوحة الخلفية.

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design

يضم هاتف Mate 90 RS Ultimate Design، شاشة من نوع Tandem OLED كاملة الألوان من تطوير شركة BOE، بقياس 6.9 بوصة، وتدعم دقة 2848 × 1320 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

كما توفر الشاشة تعتيما عالي التردد PWM عند 1440 هرتز، إلى جانب معدل أخذ عينات لمس يبلغ 300 هرتز.

وتصل إضاءة الشاشة الكاملة إلى 2200 شمعة، بينما تبلغ ذروة السطوع المحلية عند نسبة APL تبلغ 20% نحو 6000 شمعة، وترتفع إلى 12000 شمعة عند نسبة APL تبلغ 1%، وهي أرقام تقول الشركة إنها الأعلى في الصناعة حتى الآن.

ويعتمد الهاتف على شريحة Kirin مع تقنيات AI-HDR2020 وBT.2020 لنطاق الألوان، بهدف تقديم تجربة مشاهدة غامرة حتى في ظروف الإضاءة المباشرة وأشعة الشمس.

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design

يتميز Mate 90 RS Ultimate Design بنظام تصوير خلفي مكون من مجموعة متقدمة من الكاميرات، تتضمن:

- كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بنطاق ديناميكي فائق، مع مستشعر SmartSens SC595XS بقياس 1/1.28 بوصة وفتحة متغيرة من f/1.4 إلى f/4.0.

- نطاق ديناميكي يصل إلى 18EV، مع تقنية RYYB وتثبيت بصري للصورة (OIS).

- كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل مع تقنية DCG للنطاق الديناميكي العالي.

- كاميرا تقريب منظاري بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر SCC85XS وتقنية مقاومة الاهتزاز بمعيار CIPA 7.5.

- كاميرا متعددة الأطياف من الجيل الثالث.

وتقول هواوي إن مستشعر الألوان متعدد الأطياف الجديد يوفر تحسنا بنسبة 37% في إعادة إنتاج الألوان، إلى جانب زيادة دقة إعادة إنتاج ألوان البشرة بنسبة 62%.

كما يدعم الهاتف عدسة Ruiying Z10 الخارجية، التي توفر تقريبا بصريا يصل إلى 10x.

وفي الواجهة الأمامية، يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب مستشعر لقياس العمق ثلاثي الأبعاد.

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design

يحتوي Mate 90 RS Ultimate Design على بطارية بسعة 6800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

يعمل الهاتف بواسطة شريحة هواوي Kirin 9050 Pro، التي تعتمد على بنية مكونة من 9 أنوية، موزعة على النحو التالي:

- نواة فائقة الأداء بتردد 3.1 جيجاهرتز.

- نواتان كبيرتان للأداء بتردد 2.7 جيجاهرتز.

- أربع أنوية كبيرة للكفاءة بتردد 2.2 جيجاهرتز.

- نواتان صغيرتان بتردد 1.75 جيجاهرتز.

وبحسب الأرقام المعلنة، توفر الشريحة تحسنا بنسبة 24% في ذروة أداء النواة الواحدة، و52% في ذروة الأداء متعدد الأنوية.

ويقترن المعالج بوحدة معالجة الرسوميات Maleoon 955 GPU، التي ترفع أداء معالجة الرسوميات بنسبة تصل إلى 142%، مع دعم تقنية HDR الذكية عبر شريحة SoC مستقلة.

النظام والذكاء الاصطناعي



يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 7، ويقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة المصممة لتسهيل المهام اليومية وتحسين تجربة الاستخدام.

كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ويبلغ وزن الهاتف حوالي 248 جراما، فيما تبلغ أبعاده 164.5 × 78.7 × 8.4 ملم.

تشمل أبرز المواصفات الإضافية بالهاتف، دعم شريحةeSIM، وتقنية NearLink E2.0، ودعم الاتصال قريب المدي NFC، وتقنية Bluetooth 6.0، إلى جانب دعم شبكات WLAN بترددي 2.4 و5 جيجاهرتز، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة ووضع الاستكشاف، ودعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الاتجاهين، للرسائل والمكالمات، مع نظام حماية ثنائي النواة باستخدام شرائح eSE وMSP.

سعر Huawei Mate 90 RS Ultimate Design

يتوافر هاتف Huawei Mate 90 RS Ultimate Design للبيع في الصين بثلاث سعات تخزينية، ويباع بدأ من اليوم مقابل سعر يبدأ من حوالي 1939 دولارا للإصدار بسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، وبسعر 2237 دولارا لطراز 16 جيجابايت + 1 تيرابايت،فيما يصل سعر النسخة المميزة بسعة 16 جيجابايت + 2 تيرابايت إلى 2833 دولارا.