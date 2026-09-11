ثمن هاتف جديد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2

بعد أيام قليلة من إطلاق هاتفها القابل للطي ثلاث مرات Mate XT 2، بدأت هواوي بالفعل في نشر الأسعار الرسمية لقطع الغيار عبر موقعها الإلكتروني، لتكشف القائمة عن تكاليف مرتفعة للغاية لإصلاح الهاتف، خصوصا فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي واللوحة الأم.

وأطلقت هواوي الهاتف في 7 سبتمبر 2026، ويبدأ سعر النسخة الأساسية، التي تأتي بذاكرة 16 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت، من 19999 يوان صيني (أي ما يعادل نحو 2980 دولارا).

ويرتفع السعر إلى 21999 يوان (نحو 3278 دولارا)، لنسخة 512 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة إصدار 1 تيرابايت 23999 يوان (أي نحو 3576 دولارا)، أما النسخة المزودة بشاشة للخصوصية فتبدأ من 24999 يوان، نحو 3725 دولارا.

وتصل تكلفة الإصدار الأعلى، الذي يجمع بين 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و2 تيرابايت من التخزين وقلم إلكتروني وشاشة للخصوصية، إلى 29999 يوان (أي ما يقارب 4470 دولارا).

ولا تزال قائمة قطع الغيار الكاملة الخاصة بإصدار 2 تيرابايت مع القلم غير متاحة بالكامل، بينما جرى بالفعل إدراج معظم القطع الخاصة بالإصدارات الأخرى.

Mate XT 2

الشاشة القطعة الأغلى في الهاتف



وتأتي الشاشة ضمن أكثر مكونات Mate XT 2 تكلفة عند الإصلاح، إذ يبلغ سعر جسم الشاشة المرنة الرئيسي وحده 5,499 يوان (أي نحو 819 دولارا).

وفي إصدار شاشة الخصوصية، يرتفع السعر إلى 6499 يوان (ما يعادل نحو 968 دولارا).

أما وحدات الشاشة الكاملة، التي تشمل الشاشة والإطار الأوسط والبطارية، فتبدأ من 6999 يوان للنسخ المصنفة كـ "عروض خاصة"، وهي وحدات تعمل بصورة طبيعية لكنها قد تحتوي على بعض العيوب أو العلامات التجميلية.

ويبلغ سعر الوحدة الكاملة المزودة بشاشة خصوصية 7999 يوان، بينما تبدأ الوحدات الكاملة العادية من 7999 يوان وتصل إلى 8999 يوان في إصدار شاشة الخصوصية.

في المقابل، تبدو تكلفة الشاشة الخارجية أكثر انخفاضا نسبيا، إذ تبلغ 1599 يوان، بينما يصل سعر استبدال البطارية إلى 499 يوان.

اللوحة الأم والكاميرات أيضا بتكلفة مرتفعة



ولا تقل تكلفة اللوحة الأم كثيرا، إذ تختلف بحسب سعة التخزين. وتبلغ 6099 يوان لنسخة 256 جيجابايت، وترتفع إلى 7,699 يوان لإصدار 512 جيجابايت، بينما تصل إلى 9299 يوان لنسخة 1 تيرابايت.

أما وحدات الكاميرات فتأتي بتكاليف متفاوتة، إذ يبلغ سعر كاميرا Red Maple الخلفية ذات الألوان الأصلية 299 يوانا، في حين يصل سعر الكاميرا الخلفية الرئيسية إلى 949 يوانا، بينما تتراوح أسعار الكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا المقربة والكاميرا الأمامية بين هذين السعرين.

قطع أصغر بأسعار أكثر معقولية



وتبدو بعض قطع الغيار الأصغر حجما أكثر انخفاضا من حيث التكلفة، حيث يبلغ سعر مستشعر بصمة الإصبع 93 يوانا، أي نحو 14 دولارا، بينما يبلغ سعر الغطاء الخلفي 399 يوانا، ويرتفع إلى 1399 يوانا إذا كان مزودا بعدسة الكاميرا.

كما يبلغ سعر كابل نقل البيانات 129 يوانا، في حين يصل سعر طبقة الحماية إلى 249 يوانا.

وبشكل عام، تعكس أسعار قطع الغيار طبيعة الهاتف كأحد الأجهزة القابلة للطي الأكثر تعقيدا، خصوصا مع شاشته الكبيرة التي تنطوي إلى الداخل ثلاث مرات.

ولذلك، فإن إجراء إصلاحات كبيرة خارج فترة الضمان قد يمثل تكلفة باهظة للمستخدم، ما يجعل التعامل بحذر مع الهاتف أو الاشتراك في خطة خدمة ممتدة خيارا منطقيا لتقليل تكاليف الإصلاح المحتملة.