محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل جهودها في ملف التخطيط العمراني وتحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والكفور والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإعداد الجيد لتنفيذ خطة تطوير 52 مركز تجمع ريفي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة، بما يدعم تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في ضوء تكليفات مجلس الوزراء للهيئة العامة للتخطيط العمراني بسرعة تحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والكفور والنجوع، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وفي إطار التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة أسيوط، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة المهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة، تتولى أعمال التنسيق والمتابعة الفنية مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

وأشار إلى أنه في إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (1178) لسنة 2023، والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية وتوابعها، تم اعتماد عدد 2 عزبة تابعة لمركزي الفتح وساحل سليم، وهما عزبة تل أولاد محمود التابعة للوحدة المحلية بالواسطى، وعزبة أولاد ثابت التابعة للوحدة المحلية بتناغة، بما يسهم في تنظيم الامتداد العمراني وتحديد نطاقات التنمية المستقبلية.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية من قرى المحافظة من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتمت موافاة الوحدات المحلية بها، منها 15 قرية بمركز أسيوط، وهي: بهيج، سلام، بني غالب، شطب، موشا، بني حسين، أولاد رايق، مسرع، نجع سبع، الحساني، نجع العيساوية، نجوع بني حسين، نجع عبد الرسول، المطيعة، وأولاد علي.

كما تم تحديث واعتماد 12 قرية بمركز القوصية، هي: بني قرة، بني زيد بوق، بني يحيى قبلي، المنشأة الكبرى، التمساحية، رزقة الدير المحرق، منشأة خشبة، الحبالصة، بني هلال، عرامية الديوان، القصير ودير العمارنة، ودير القصر، إلى جانب 7 قرى بمركز منفلوط، هي: بني عديات، الحواتكة، بني سند، سكرة، بني شقير، دمنهور، والسهريج، فضلًا عن 3 قرى بمركز صدفا، وهي: كوم أبوجر، كوم أسفحت، وكوم سعيد الغربي.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار العمل على تحديث الحيز العمراني لكل قرى المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لمدن ديروط والغنايم وساحل سليم، بما يدعم التنمية العمرانية المنظمة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويواكب احتياجات السكان والتوسعات المستقبلية.

ومن جانبها، أوضحت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن أعمال تحديث الأحوزة العمرانية تعتمد على إعداد ومراجعة النطاقات العمرانية وفقًا للضوابط التخطيطية والقانونية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وينظم اتجاهات النمو العمراني، مضيفة أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية لضمان توافق الأحوزة المعتمدة مع احتياجات التنمية والخدمات والتوسعات المستقبلية.