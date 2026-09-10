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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 100 مشروع لتمكين الشباب ذوي الإعاقة

محافظ أسيوط يشهد تسليم 100 مشروع لتمكين الشباب ذوي الإعاقة ضمن “نحن قادرون”
محافظ أسيوط يشهد تسليم 100 مشروع لتمكين الشباب ذوي الإعاقة ضمن “نحن قادرون”
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية تسليم 100 مشروع للتمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة ضمن مشروع "نحن قادرون"، الممول من هيئة لوفر الفرنسية. 

 وذلك بمبنى الخدمات بمقر مكتب التنمية الإيبارشي بشارع المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، بهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية والإدارية، بما يسهم في تحسين مستوى دخلهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم ولأسرهم، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم، وضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ومحمد شتات، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والقمص متاؤس أديب، المدير العام لمكتب التنمية الإيبارشي، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وأشرف نبيل، المدير التنفيذي للمؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة، وهاني فوزي، المدير التنفيذي لجمعية "معًا للتنمية"، وشكري نادي، مدير مشروع "نحن قادرون"، وممثلي جهاز تنمية المشروعات وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة. وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبته كلمات حول أهداف المشروع وآليات دعم المستفيدين وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتدريب اللازم لإدارتها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة باعتبارها إحدى الآليات المهمة لدمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تفتح مجالات جديدة للعمل والإنتاج أمامهم، وتقديم سبل المساندة اللازمة وتذليل أي معوقات تواجه مشروعاتهم. 

وتفقد المحافظ معرضًا لمنتجات المستفيدين، شمل نماذج من مشروعات صناعة السجاد والكليم، والشمع والمنظفات والعطور، والمنتجات الجلدية، والخياطة، والمخبوزات والحلويات، مشيدًا بجودة المنتجات وما اكتسبه المستفيدون من مهارات وقدرتهم على تحويل التدريب إلى مشروعات إنتاجية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات غير الحكومية، وتكامل الأدوار بينها للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وتقديم خدمات أفضل لجميع فئات المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد الأنبا دانيال لطفي أهمية العمل التنموي في إعلاء كرامة الإنسان وتحقيق الخير العام، مشيرًا إلى أن مشروع «نحن قادرون» يستهدف رفع المستوى الاقتصادي للفئات المهمشة من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل وزيادة الدخل، إلى جانب تنمية المهارات الإدارية والفنية والمهنية، ودعم جهود الشمول المالي والحد من الهجرة غير الشرعية، معربًا عن أهمية التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وخلال الاحتفالية، قام اللواء محمد علوان والأنبا دانيال لطفي بتسليم الدعم العيني للمستفيدين، والذي شمل مستلزمات وتجهيزات المشروعات المستهدفة، بما يساعدهم على بدء مشروعاتهم والاستفادة من التدريبات التي حصلوا عليها. 

وعلى هامش الفعاليات، تفقد المحافظ مقر المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة ومكتب التنمية الإيبارشي وجمعية "معًا للتنمية"، واطلع على أبرز برامجها ومشروعاتها، كما التقى عددًا من المعلمين والمعلمات المشاركين في تدريبات مشروع "جودة التعليم"، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وتفقد غرفة التكامل الحسي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة. وفي ختام الزيارة، تم إهداء درع تذكاري لمحافظ أسيوط تقديرًا لدعمه جهود التمكين الاقتصادي والتنمية، وتكريم عدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات الشريكة لدورهم في دعم مشروع "نحن قادرون".

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