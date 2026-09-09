محافظ أسيوط: متابعة انتظام العمل بالعبارة النهرية بقرية القصير بالقوصية لتيسير حركة المواطنين

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمرافق الحيوية بمختلف المراكز والقرى، خاصة العبارات النهرية التي يعتمد عليها الأهالي في تنقلاتهم اليومية، والتأكد من انتظام العمل بها وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على حركة النقل.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، تابعت سير العمل بالعبارة النهرية بقرية القصير، التي تربط بين الجانبين الشرقي والغربي لنهر النيل، للوقوف على انتظام حركة النقل النهري ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل، والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وأمان، وذلك بإشراف أسامة فواز، رئيس الوحدة المحلية بفزارة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات الخدمية، ورصد احتياجات المواطنين والعمل على الاستجابة لها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير حركة المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات يتم رصدها، مع التأكد من انتظام الخدمات الحيوية، بما يضمن استمرارية حركة النقل النهري وتوفير أكبر قدر من الأمان والسهولة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تمثل فيها العبارات وسيلة انتقال أساسية بين جانبي النهر.