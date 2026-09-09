محافظ أسيوط يشيد بدور فلاحي مصر في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فلاحي مصر عامة، وفلاحي أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الـ74، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مشيدًا بدورهم الحيوي في خدمة الأرض وزيادة الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال محافظ أسيوط: “أتقدم بخالص التحية والتقدير لكل فلاح مصري، ولكل مزارع من أبناء أسيوط، لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة وطنهم، مؤكدًا أن الفلاح المصري سيظل شريكًا أصيلًا في مسيرة البناء والتنمية، وأحد أهم دعائم تحقيق الأمن الغذائي.”

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح والقطاع الزراعي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتطوير منظومة الري، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تمتلك مقومات زراعية متميزة ومساحات واسعة من الأراضي الخصبة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دعم المزارعين وتذليل أي معوقات تواجههم، بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، متوجهًا بالتهنئة لكل فلاح مصري، ومتمنيًا لهم مزيدًا من الخير والنجاح.