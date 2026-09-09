على غرار بريطانيا .. الإحتلال يعاقب فرنسا على موقفه من المستوطنات

توقع ‏مسؤول إسرائيلي إتخاذ إجراءات دبلوماسية من تل أبيب ضد فرنسا ، كما فعل مع بريطانيا بسبب قرارها بشأن المستوطنات.

ونقلت تقارير إعلامية عن ‏مسؤول إسرائيلي ، بأن سلطات الاحتلال أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاق أبوابها خلال 30 يوما.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، حيث صرح بأنه سيتم إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، رداً على قرار المملكة المتحدة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ووفق التصريحات، كما تشمل الإجراءات طرد ممثلين بريطانيين من مركز مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول 12 مسؤولاً بريطانياً منتخباً إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين.

وصرحت سلطات الاحتلال في وقت لاحق، بأنها ستتخذ قرارا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، في خطوة وصفتها وسائل إعلام بأنها ردّ انتقامي على العقوبات التي فرضتها بريطانيا ودول أخرى على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وجاء القرار، بعد أن أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، فرض قيود تجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ودعت إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان.

وشملت الدول الداعمة لهذه الخطوة: فرنسا، بريطانيا، كندا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، أيرلندا، آيسلندا، النرويج، بولندا، البرتغال والسويد.

وأكدت الدول أن توسّع المستوطنات في الضفة الغربية يهدد حل الدولتين، كما أعربت عن رفضها لمشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 في القدس الشرقية.