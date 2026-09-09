انتشال جثة ناشئ بنادي طلخا من مياه بحر جمصة وإنقاذ اثنين

تمكنت فرق الإنقاذ بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم "الأربعاء"، من العثور على جثمان ثاني الضحايا من لاعبي نادي طلخا الرياضي فريق 2011 ليصل إجمالي الضحايا إلى 2 فضلا عن مصابين آخرين.

كانت فرق الإنقاذ قد بدأت عملها فور إبلاغ مسؤولي معسكر فريق 2011 بنادي طلخا بنزول 4 لاعبين إلى المياه ولعدم اجادتهم السباحة جرفهم التيار مما أدى اغرق اثنين.

ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 2 من اللاعبين ونقل أحدهم إلى المستشفى لخطورة حالته فيما انتشل جثمان "احمد محمد احمد الصباحي 17 عاما ومقيم مركز نبروه".

وواصلت القوات عملها لبحث عن لاعب آخر يدعى "عبدالله عمر ابوطالب، 17 عاما مقيم نبروه" لتظل اعمال البحث أكثر من 12 ساعة حتى جرى العثور عليه.

وتم نقل الجثامين إلى بمستشفى جمصة المركزي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.