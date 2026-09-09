محافظ الشرقية: المحافظة تتميز بنشاطها الزراعي والصناعي.. وبدأنا الدخول بمجال السياحة الداخلية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن المحافظة تشهد نشاطاً زراعياً وصناعياً متنوعاً، إلى جانب التوسع في السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن مدينتي العاشر من رمضان والصالحية والمناطق الصناعية في بلبيس والبساتين تضم نحو 700 ألف عامل، مضيفا أن المصانع والمنشآت الصناعية وفرت خلال العامين الماضيين نحو 77 ألف فرصة عمل جديدة، بينها 2446 فرصة لذوي الهمم.

وأضاف الأشموني، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد عبر افتتاح 27 مدرسة دخلت الخدمة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم.

وأكد أن أعمال الصيانة للمدارس نُفذت خلال فترة الصيف بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، مع متابعة لجان مختصة للتأكد من جاهزية المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.