احتفالا بالعيد القومي.. الشرقية تفتتح 14 مشروعاً بتكلفة 86.2 مليون جنيه

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعات الشباب والرياضة والطب البيطري والأزهر والأوقاف، بإجمالي تكلفة بلغت 86 مليونًا و200 ألف جنيه، استعدادًا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يحقق النفع والفائدة لأبناء الشرقية، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يوفر حياة أفضل لهم.

وشدد الأشموني على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري تشمل 8 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليونًا و500 ألف جنيه، حيث شهد مركز الزقازيق تنفيذ مشروع مركز شباب كفر حمودة، والذي يتضمن إنشاء مبنى بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه.

وفي مركز كفر صقر، تم تنفيذ مشروع مركز شباب ابن العاص، والذي يشمل إنشاء مبنى وسور بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه، بينما شهد مركز ههيا تنفيذ مشروع مركز شباب كفر حمودة، ويتضمن إنشاء مبنى بتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه.

وفي مركز أبو كبير، تم تنفيذ مشروع مركز شباب سنتريس، والذي يتضمن إنشاء مبنى وسور بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروع نادي أبو كبير لإحلال وتجديد الملعب بتكلفة مليون جنيه.

كما تضمنت المشروعات مشروع نادي القرين بمركز أبو حماد لإحلال وتجديد الملعب بتكلفة مليون جنيه، ومشروع نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان لإحلال وتجديد الملعب بتكلفة مليون جنيه.

وفي مركز الإبراهيمية، تم تنفيذ مشروع مركز شباب كفر أبو الديب، والذي يشمل إنشاء مبنى وسور وملعب، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليونًا و500 ألف جنيه.

وفي قطاع الطب البيطري، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونًا و700 ألف جنيه، شملت مشروع إحلال وتجديد إدارة بلبيس بتكلفة 8 ملايين و100 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وحدة جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بتكلفة مليونين و400 ألف جنيه، إلى جانب مشروع تطوير وإنشاء مبانٍ ملحقة بإدارة ديرب نجم بتكلفة مليونين و200 ألف جنيه.

وفي قطاع الأزهر، تضمنت المشروعات مشروع معهد الحاج محمد يسري الإعدادي الثانوي فتيات بقرية الشبانات بمدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.

كما شملت خطة الافتتاح مشروعين بقطاع الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ مشروع مسجد الرحمن بكفر المنشية في مركز الحسينية بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروع مسجد عزبة زكريا بنزلة العرين بمركز أبو كبير بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه.

ومن المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري، وضمن احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، افتتاح 66 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في قطاعات الصحة، والطرق والنقل، والأبنية التعليمية، والصرف الصحي، والأزهر والأوقاف، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والكهرباء، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.