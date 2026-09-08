بعد نجاته في حادث سير.. بهاء سلطان يعود للجمهور بـ جدة 18 سبتمبر

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء أولى حفلاته منذ تعرضه لحادث سير، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم جدة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، برفقة الفنان رامي جمال.

وتعرض بهاء سلطان لحادث مروري يوم السبت 5 سبتمبر 2026، إثر انقلاب سيارته بعد اصطدامها بمركبة أخرى على طريق وادي النطرون - العلمين. وغادر المستشفى بعد الفحوصات الطبية التي أكدت استقرار حالته الصحية، وعاد إلى منزله بالقاهرة للراحة.

وطمأن المطرب جمهوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “جمهور جدة الغالي.. أشوفكم يوم 18 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا.”

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان ورامي جمال خلال الحفل باقة من أشهر أعمالهما الفنية، وسط ترقب كبير من جمهورهما في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الفنان يُحيي أيضًا حفلاً في تونس يوم 11 سبتمبر، ضمن سلسلة عودته للنشاط الفني.