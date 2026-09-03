طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

بدأت الرحلة بشكل طبيعي، عندما كان الطفل محمد رجب أحمد برفقة والده في طريقهما من سوهاج إلى القاهرة، قبل أن تتغير الأمور فجأة أثناء مرورهما بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

«هاتلي زجاجة مياه»

توقف الأب بشكل مفاجئ، وطلب من نجله أن يحضر له زجاجة مياه.

لكن عندما عاد محمد، وجد والده في حالة غير طبيعية، وغير قادر على الحركة.

لا حادث.. لكن الأب يفقد القدرة على الحركة

محمد لم يجد أمامه أي تفسير لما حدث، خاصة أن السيارة لم تتعرض لحادث، وأن تدهور حالة والده جاء بشكل مفاجئ.

وفي تلك اللحظة، أدرك أن الأمر يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

مكالمة واحدة.. بدأت بها عملية الإنقاذ

أمسك محمد هاتفه واتصل بالإسعاف فورًا، وشرح للمسؤول ما حدث لوالده ومكان وجودهما على الطريق.



