قوات الاحتلال تعتقل مالايقل عن 19 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مالايقل عن 19 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقل ستة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم أربعة مواطنين من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، بالإضافة لاعتقال مواطناً من مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي السياق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة إذنا غرب الخليل، واحتجزت نحو 30 مواطنا بعد مداهمة منازلهم، كما اقتحمت بلدة زيتا شمال طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، و بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، بالإضافة لاقتحام بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقريتي عصيرة القبلية ودوما جنوب المحافظة، وسط انتشار عسكري ومداهمات واسعة للمنازل.