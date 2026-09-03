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سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين

الاكتئاب
الاكتئاب
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية،في احدث منشوراتها من تشغيلة مغشوشة من اشهر أدوية علاج الاكتئاب.

وقالت هيئة الدواء في منشورها  أن  التشغيلة المذكورة من العقار vilaphoria 40 mg film coated tablet، تحمل رقم   254227.

سبب السحب

أوضحت هيئة الدواء أن سبب السحب  لكــون التشغيلة الموضحة بعاليه من المســـتحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية.

وقالت هيئة الدواء أنه تقرر وقف تداول وضبط التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع.

وأوضحت هيئة الدواء ، أن هذا  التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

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