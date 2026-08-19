هيئة الدواء لـ المواطنين: ممنوع شراء حقن التخسيس عبر السوشيال أو من دون ترخيص

حذرت هيئة الدواء المصرية من شراء كافة الأدوية من خلال صفحات السوشيال ميديا .

وحذر الدكتور يس رجائي ،مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ، من خطورة شراء حقن التخسيس من خلال صفحات السوشيال ميديا أو غير المرخصة لما تمثله من خطورة بالغة علي حياة المواطنين نظرا لكون المنتج مجهول المصدر من ناحية وعدم خضوعة لإشراف طبي من ناحية أخري ، موضحا أنه لابد من التأكد من وجود رقم التسجيل الخاص بهيئة الدواء المصرية علي العبوات مع ضرورة شرائها من منافذها الرسمية وهي الصيدليات فقط .

طرق الاستعلام عن الحقن المرخصة

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ، أن الهيئة اتاحت طرق عديدة للاستعلام عن المنتجات المسجلة لدي الهيئة سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg بما يتيح الاستخدام الامن لكافة الأدوية .