قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»
معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر
أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم
بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا
غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار
الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: نقص وزن رغيف الخبز غش تجاري.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

الخبز
الخبز
محمد البدوي

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حال ارتكاب أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز الحر.

 نقص وزن رغيف الخبز

وقال كمال إن نقص وزن رغيف الخبز يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون بإجراءات رادعة، قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مشددًا على أهمية التأكيد على هذه العقوبات لضمان التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن هناك قطاعًا كبيرًا من أصحاب المخابز والمخازن ملتزمًا بالأوزان والأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل ضبط الأسواق وتحقيق مصلحة المواطن.

 متابعة مدى الالتزام

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب على متابعة مدى الالتزام بإتاحة الكميات المطلوبة من الدقيق الحر، وانعكاس ذلك على استقرار الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع نتائج الاجتماعات مع ممثلي القطاع بشكل مستمر.

وشدد كمال على أن الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية هو طمأنة المواطن بشأن استقرار أسعار الخبز الحر، مع استمرار الرقابة على الأوزان والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف التعليمات المنظمة للمنظومة.

 إتاحة كميات من الأقماح

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الخبز الحر والدقيق، والاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بصورة دورية وفقًا لاحتياجات السوق.

التموين وزارة التموين الرقابة على المخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

المتهم

مدمن مخدرات.. ضبط المتهم بالتعدي على والده بالضرب في الإسكندرية

ارشيفية

استغاثت بالنجدة.. التحري حول هوية مجهول تسلل أعلى فيلا طالبة طب بالشيخ زايد

المتهمين

خلافات حول لعب الأطفال.. القبص على طرفي مشاجرة في القاهرة

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد