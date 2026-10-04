ياسمين عز: التموين تطمئن المواطنين بشأن أسعار رغيف الخبز.. وأتمنى رقابة حقيقية على المخابز

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طمأنت المواطنين بشأن أسعار رغيف الخبز، مشيرة إلى أنه لا توجد زيادة في أسعار رغيف الخبز المدعم أو الخبز السياحي.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وزير التموين أكد لشعبة المخابز عدم وجود أي زيادات في أسعار رغيف الخبز، بما يضمن استمرار تقديمه للمواطنين بالأسعار المقررة.

وأضافت أن وزارة التموين أكدت في الوقت نفسه تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز، مع توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

رقابة حقيقية

وأعربت ياسمين عز، عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة رقابة حقيقية ومستمرة على المخابز، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين.