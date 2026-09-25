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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تهاجم حملة «لا لتجهيز الرجل»: «ماتبقيش دبور وزن على خراب عشة»

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة، حملة «لا لتجهيز الرجل»، متسائلة عن أسباب تصاعد المطالب المرتبطة بتجهيز الزواج في مصر.

وقالت ياسمين عز إن فكرة الحملة تقوم على أن الرجل هو المسؤول عن تجهيز المنزل بالكامل، مضيفة: «طب مش لما يبقى فيه رجل يا شيماء أصلا، الحملة بتقوم فكرتها على إن الرجل يجهز البيت كله، وماتبقيش إنتي قاعدة على الكنبة وإنتي أصلا لم يتقدم ليكي أي رجل، وماتبقيش دبور وزن على خراب عشة».

وتابعت ياسمين عز حديثها عن المطالب المرتبطة بالزواج، قائلة: «الناس اللي بتقول لا لتجهيز الرجل يبقى بلاش قائمة المنقولات الزوجية والذهب، والناس بتقول زي الأردن، طب هل إحنا زيهم وبنطلب مثل طلبتهم في الزواج».

وتساءلت الإعلامية ياسمين عز عن أسباب صعوبة الزواج في مصر، قائلة إن بعض أهالي العرائس يطلبون طلبات كبيرة تتعلق بكل تفاصيل الزواج، وهو ما يجعل بعض المطالب تعجيزية أمام المقبلين على الزواج.

وأشارت إلى أن النقاش حول تجهيزات الزواج لا يرتبط فقط بمسؤولية الرجل عن تجهيز منزل الزوجية، وإنما يمتد إلى مجموعة من المطالب والتكاليف المرتبطة بالزواج، في ظل الجدل المستمر حول كيفية تخفيف الأعباء عن المقبلين على الزواج.

وتأتي تصريحات ياسمين عز في إطار النقاش الدائر حول حملة «لا لتجهيز الرجل»، وما تطرحه من أفكار بشأن توزيع مسؤوليات وتجهيزات الزواج بين الطرفين، في الوقت الذي تشهد فيه مسألة تكاليف الزواج نقاشًا واسعًا داخل المجتمع المصري.

ياسمين عز لا لتجهيز الرجل الزواج

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