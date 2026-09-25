أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة

يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في لقاء جديد يجمع الفراعنة بالمدرب السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب الأنجولي، الذي يملك ذكريات لا تُنسى أمام الكرة المصرية، بعدما سبق له مواجهة منتخب مصر في 3 مباريات خلال فترة قيادته لمنتخب السنغال.

سجل مواجهات أليو سيسيه أمام منتخب مصر

وخلال المواجهات الثلاث، حقق سيسيه الفوز في مباراة، وتعادل في أخرى، بينما تلقى هزيمة في لقاء، إلا أن أبرز ما يميز سجله أمام الفراعنة هو نجاحه في حسم مواجهتين مصيريتين لصالح المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وجاءت المواجهة الأولى في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، عندما التقى منتخب السنغال مع مصر في مباراة قوية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، ونجح منتخب السنغال في الفوز بنتيجة 4-2، ليتوج بالبطولة، ويحقق سيسيه أول ألقابه مع أسود التيرانجا.

وتجددت المواجهة بين سيسيه والفراعنة في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، حيث تبادل المنتخبان الفوز ذهابًا وإيابًا.

وحقق منتخب مصر الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بهدف دون رد، قبل أن ينجح المنتخب السنغالي في تحقيق الفوز بالنتيجة نفسها خلال لقاء الإياب في داكار.

ومع تساوي المنتخبين؛ تم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، ونجح المنتخب السنغالي في الفوز بنتيجة 3-1، ليحجز مقعده في نهائيات كأس العالم.

وتحمل مواجهة أنجولا، اليوم، فصلًا جديدًا في قصة سيسيه مع منتخب مصر؛ بعدما انتقل من قيادة السنغال إلى تدريب المنتخب الأنجولي، ليجد نفسه أمام الفراعنة مجددًا، في مباراة يسعى خلالها كل طرف لتحقيق هدفه، بينما تبقى المواجهات السابقة حاضرة في ذاكرة المنتخب المصري، والمدير الفني السابق لمنتخب السنغال.