قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أفاد موقع «أكسيوس» بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا إيران بأن طهران لا تملك السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروطها الخاصة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يشكل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، بينما تتمسك طهران بمطالب تتعلق برفع الحصار وإنهاء العمليات العسكرية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل ترتيبات تسمح باستئناف حركة الملاحة.

وكانت طهران قد طرحت- خلال الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن- شروطًا لإعادة فتح المضيق، من بينها رفع الحصار البحري الأمريكي وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وذكرت «أكسيوس» في وقت سابق أن الاتفاق الذي جرى بحثه بوساطة إقليمية كان يتضمن ترتيبات جديدة لحركة السفن في المضيق.

وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن قواتها تعمل على إبقاء الممر الملاحي مفتوحًا أمام السفن التجارية، فيما قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في 16 سبتمبر، إن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال مستمرة، رافضًا القول إن إيران تسيطر على الممر المائي.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي باعتباره أحد أهم ممرات نقل الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا انعكاسات مباشرة على أسواق النفط والشحن والتجارة الدولية.

وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، برعاية وسطاء، لبحث سبل إنهاء الحرب، وسط استمرار الخلاف حول شروط إعادة فتح المضيق وترتيبات الملاحة فيه.

أكسيوس إيران طهران مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي حركة التجارة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد