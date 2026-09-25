واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز

أفاد موقع «أكسيوس» بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا إيران بأن طهران لا تملك السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروطها الخاصة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يشكل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، بينما تتمسك طهران بمطالب تتعلق برفع الحصار وإنهاء العمليات العسكرية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل ترتيبات تسمح باستئناف حركة الملاحة.

وكانت طهران قد طرحت- خلال الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن- شروطًا لإعادة فتح المضيق، من بينها رفع الحصار البحري الأمريكي وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وذكرت «أكسيوس» في وقت سابق أن الاتفاق الذي جرى بحثه بوساطة إقليمية كان يتضمن ترتيبات جديدة لحركة السفن في المضيق.

وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن قواتها تعمل على إبقاء الممر الملاحي مفتوحًا أمام السفن التجارية، فيما قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في 16 سبتمبر، إن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال مستمرة، رافضًا القول إن إيران تسيطر على الممر المائي.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي باعتباره أحد أهم ممرات نقل الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا انعكاسات مباشرة على أسواق النفط والشحن والتجارة الدولية.

وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، برعاية وسطاء، لبحث سبل إنهاء الحرب، وسط استمرار الخلاف حول شروط إعادة فتح المضيق وترتيبات الملاحة فيه.