مسئول إيراني رفيع: طهران لن تتنازل عن برنامجها النووي

أكد مسئول إيراني رفيع المستوى أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي، حتى في حال موافقة الولايات المتحدة على المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئول، الذي لم تكشف عن هويته، أن المقترح الإيراني يتضمن خطوات من بينها رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل تلبية واشنطن «جميع شروط إيران».

وشدد المسئول على أن الملف النووي الإيراني سيظل خارج نطاق أي تنازلات، في موقف يعكس تمسك طهران بمطالبها في ظل استمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة، في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لحركة التجارة والطاقة عالميًا.