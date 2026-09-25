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سر خطير داخل أحذية اللاعبين.. تقنية جديدة قد تغيّر شكل كرة القدم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سر خطير داخل أحذية اللاعبين.. تقنية جديدة قد تغيّر شكل كرة القدم

حذاء اللاعبين الجديد
حذاء اللاعبين الجديد
أحمد أيمن

في الوقت الذي تتجه فيه كرة القدم العالمية إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التكنولوجيا لتحليل كل تفصيلة داخل الملعب، كشف المحلل الرياضي السعودي عبدالرحمن قاسم عن تطور جديد قد ينقل هذه الثورة التقنية إلى مكان لم يكن يتوقعه كثيرون: الحذاء الذي يرتديه اللاعب.

المفاجأة أن الحذاء لم يعد مجرد وسيلة لحماية القدم أو تحسين السرعة والثبات، إذ يمكن تزويده بحساسات بالغة الدقة قادرة على التقاط تفاصيل تحدث في أجزاء من الثانية، وتحويلها إلى بيانات يمكن تحليلها والاستفادة منها في التدريب وتقييم الأداء.

ماذا يحدث داخل الحذاء؟

الفكرة تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تحمل إمكانات كبيرة، فمن خلال دمج حساسات ضغط وحركة داخل الحذاء أو النعل الداخلي، يمكن تسجيل الطريقة التي تتحرك بها قدم اللاعب أثناء الجري والتوقف وتغيير الاتجاه، إضافة إلى رصد توزيع الضغط على أجزاء مختلفة من القدم.

وبحسب عبدالرحمن قاسم، فإن الأكثر إثارة أن بعض النماذج البحثية للحذاء الذكي استطاعت استخدام حساسات الضغط لتحليل لحظة ملامسة الكرة للقدم، وتحديد مناطق الضغط أثناء الركل، إلى جانب دراسة قوة التأثير وبعض خصائص التسديدة.

بمعنى آخر، قد يصبح الحذاء قادرًا على الإجابة عن أسئلة لا تستطيع العين المجردة الإجابة عنها بسهولة: أين لمس اللاعب الكرة؟ وكيف حدثت الضربة؟ وأين تركز الضغط في قدمه؟".

كل تسديدة يمكن أن تتحول إلى رقم

تخيل أن اللاعب يسدد عشرات الكرات خلال حصة تدريبية، بينما يسجل الحذاء تفاصيل كل محاولة، وبدلًا من الاعتماد على الملاحظة البصرية فقط، يمكن للبيانات أن تكشف الاختلافات بين التسديدات، وتساعد الجهاز الفني على دراسة طريقة تنفيذ اللاعب للركلة بصورة أكثر دقة.

وتشير أبحاث منشورة بالفعل إلى إمكانية استخدام مصفوفات حساسات الضغط الموجودة في الأحذية لتسجيل بيانات مرتبطة بالركل، وهو ما يفتح المجال أمام تطبيقات متقدمة في تحليل الأداء الرياضي.

المفاجأة الأكبر.. الحذاء يراقب طريقة تحرك اللاعب

القصة لا تتوقف عند الكرة، فالحساسات القابلة للارتداء يمكنها أيضًا التقاط بيانات مرتبطة بالحركة والضغط والتسارع، وهو ما يجعل الحذاء جزءًا من منظومة أكبر لمراقبة الأداء البدني.

وهنا تظهر أهمية التكنولوجيا بالنسبة للأجهزة الفنية، إذ يمكن مقارنة بيانات اللاعب خلال فترات مختلفة من الموسم، ومعرفة كيفية تغير أنماط الحركة والأحمال الواقعة على القدمين أثناء التدريبات والمباريات.

هل يكشف الحذاء نقاط ضعف اللاعب؟

هذه واحدة من أكثر النقاط إثارة للاهتمام، فعندما تتجمع بيانات عدد كبير من التدريبات والمباريات، يمكن للمتخصصين دراسة الأنماط المتكررة في حركة اللاعب، ومقارنتها بأدائه السابق.

على سبيل المثال، قد يظهر تغير مستمر في توزيع الضغط أو طريقة استخدام إحدى القدمين، لكن تفسير سبب هذا التغير يحتاج إلى متخصصين وبيانات إضافية؛ فلا يمكن اعتبار أي قراءة من الحساسات وحدها دليلًا على إصابة أو مشكلة بدنية.

ويجعل هذا الأمر، التقنية «أداة مساعدة للتحليل»، وليست بديلًا عن الأطباء والمدربين والمتخصصين، حيث أصبحت كرة القدم الحديثة تعتمد بالفعل على كم هائل من البيانات، بداية من المسافات التي يقطعها اللاعبون وصولًا إلى السرعة والتسارع ومعدلات الجهد.

لكن إضافة بيانات مباشرة من القدم نفسها قد تمنح المحللين زاوية مختلفة تمامًا، فالكاميرا ترى اللاعب وهو يتحرك، بينما يستطيع الحساس الموجود داخل الحذاء تسجيل تفاصيل ميكانيكية مرتبطة بالحركة والضغط في نقطة قريبة جدًا من مصدر الحدث، وهنا تكمن واحدة من أكثر الأفكار إثارة في مستقبل كرة القدم: “أن يصبح الحذاء نفسه جهازًا لجمع البيانات”.

تقنية قد تغيّر طريقة تدريب النجوم

إذا تطورت هذه التكنولوجيا وأصبحت أكثر دقة وأقل حجمًا وأسهل في الدمج داخل الأحذية الرياضية؛ فقد تدخل في برامج تدريب اللاعبين بصورة أوسع.

ومن الممكن أن تساعد البيانات أيضا في دراسة التسديد والتمرير والحركة وتغيير الاتجاه، كما يمكن دمجها مع أنظمة التتبع الأخرى لتكوين صورة أكثر شمولًا عن أداء اللاعب، وبذلك قد يصبح كل تحرك للقدم جزءًا من سجل رقمي يمكن الرجوع إليه وتحليله.

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