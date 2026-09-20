عبد الناصر محمد: اعتزلت كرة القدم بـ«مزاجي».. وأخشى ظلم اللاعبين

تحدّث عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن بدايته في عالم التدريب، كاشفًا أسباب اعتزاله كرة القدم في سن مبكرة نسبيًا، إلى جانب فلسفته في التعامل مع اللاعبين واختيار التشكيل الأساسي.

قال عبد الناصر محمد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «اعتزلت كرة القدم وأنا عندي 39 سنة بمزاجي وإرادتي، رغم أنني كنت قادرًا على استكمال مسيرتي في الملاعب، لكنني اتخذت قرار الاعتزال من أجل خوض تجربة التدريب، والحصول على الدورات التدريبية اللازمة لبدء مشواري كمدير فني».

تطرق المدير الفني لفريق القناة إلى طريقة تعامله مع لاعبيه، مؤكدًا أنه يحرص بشكل كبير على عدم تعرض أي لاعب للظلم، خاصة أنه مر بنفس التجربة خلال فترة لعبه.

أوضح: «لا أحب أن أظلم أي لاعب نهائيًا، لأنني عندما كنت لاعبًا تعرضت للظلم كثيرًا، ولذلك أشعر باللاعب عندما يتعرض للظلم، أخشى جدًا أن أظلم أي لاعب، ولهذا السبب أحيانًا أؤخر إعلان التشكيل حتى قبل المباراة بساعتين أو أقل، حتى أصل إلى التشكيل الأنسب والأحق بالمشاركة».

أضاف: «أستشير أعضاء الجهاز الفني أيضًا قبل الاستقرار على التشكيل، لأنني دائمًا أخشى أن أكون قد ظلمت لاعبًا دون قصد، وأريد أن يكون اختياري مبنيًا على رؤية كاملة لكل العناصر».

أشار عبد الناصر محمد إلى أنه يضع الاجتهاد في التدريبات ضمن أهم المعايير التي يعتمد عليها عند اختيار لاعبيه، مؤكدًا أنه لا يفضل التعامل مع اللاعب الذي لا يقدم أقصى ما لديه في المران.

قال: «لا أفضل التعامل مع اللاعبين الذين لا يجتهدون في التدريبات، وقبل التعاقد مع أي لاعب أسأل عنه بشكل جيد جدًا لدى جميع المدربين الذين سبق لهم تدريبه، وإذا وجدت أن الجميع يشيد بمستواه وأخلاقه والتزامه، أوافق على التعاقد معه».

في سياق آخر، أشاد المدير الفني لفريق القناة بعلي ماهر، مؤكدًا أنه من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، كما أثنى على المستوى الذي يقدمه فريق سيراميكا كليوباترا.

اختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا: «علي ماهر مدير فني كبير، وفريق سيراميكا كليوباترا من أفضل فرق الدوري».