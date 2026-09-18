10 مباريات دون تعادل.. ماذا حدث في الجولة الخامسة من الدوري المصري؟

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027 بعدما شهدت الجولة رقما لافتا تمثل في غياب نتيجة التعادل عن جميع مبارياتها، حيث حسمت الفرق المواجهات العشر لصالح أحد الطرفين في ظاهرة تظهر للمرة الأولى منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي.

10 مباريات بلا تعادل في الجولة الخامسة

وأقيمت مباريات الجولة الخامسة على مدار أربعة أيام وشهدت إقامة 10 مواجهات قوية، نجحت خلالها الفرق في تحقيق الفوز دون تسجيل أي نتيجة تعادل لتسجل الجولة واحدة من أبرز الأرقام في النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

سموحة 1-0 طلائع الجيش.

سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي.

مودرن سبورت 2-0 بترول أسيوط.

المقاولون العرب 2-0 وادي دجلة.

الاتحاد السكندري 2-0 المصري البورسعيدي.

الأهلي 2-0 أبو قير للأسمدة.

بتروجت 2-1 الجونة.

الزمالك 1-0 غزل المحلة.

زد 2-1 القناة.

بيراميدز 2-1 إنبي.

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري

واصل بيراميدز تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة الخامسة، بعدما حقق فوزًا على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليحافظ على العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضًا، ويتفوق الزمالك بفارق الأهداف، في حين يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الخامسة استمرار المنافسة القوية في مقدمة جدول الدوري، في ظل تقارب النقاط بين فرق الصدارة الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة مع استمرار مباريات المرحلة الأولى من المسابقة.