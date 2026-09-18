الأردن يدين التفجير الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني

ادانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم /الجمعة/، التفجير الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، وقوف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الباكستاني، وإلى أسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

يأتي التفجير الذي وقع في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، اليوم الجمعة، في ظل تصاعد أعمال العنف في المنطقة، فيما أفادت مصادر باكستانية بسقوط قتلى ومصابين جراء الهجوم.