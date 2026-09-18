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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسعاف على الطرق السريعة.. تمركزات كل 25 كم وخطط لتقليص زمن الاستجابة

الإسعاف
الإسعاف
محمد البدوي

لم يعد تطوير البنية الأساسية مقتصرًا على إنشاء الطرق ورفع كفاءتها، وإنما امتد ليشمل توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تضمن سرعة التعامل مع الطوارئ والحوادث مع التوسع الكبير الذي شهدته مصر في شبكة الطرق السريعة. 

تحديد مواقع تمركز سيارات الإسعاف

وتشارك هيئة الإسعاف المصرية في مراحل تخطيط الطرق الجديدة، من خلال تحديد مواقع تمركز سيارات الإسعاف وتصميم مخارج تتيح لها التحرك بكفاءة في الاتجاهين. 

وتعمل الهيئة على دعم الطرق ذات الكثافات المرورية المرتفعة بخدمات إسعافية إضافية، بهدف تقليص زمن الاستجابة والوصول إلى المصابين في أسرع وقت ممكن، خاصة على المحاور التي تشهد حركة نقل وتجارية متزايدة.

هيئة الإسعاف تشارك في تخطيط الطرق

وقال الدكتور شريف مدحت، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، إن شبكة الطرق التي شهدت مصر توسعًا كبيرًا في إنشائها وتطويرها يجب أن تتواكب معها منظومة متكاملة من الخدمات الإسعافية، بما يضمن التعامل السريع مع الحوادث والحالات الطارئة.

الإسعاف

وأوضح أن هيئة الإسعاف المصرية تشارك في مراحل تخطيط الطرق السريعة، حيث تعمل على تحديد المواقع المناسبة لتمركز سيارات الإسعاف، إلى جانب دراسة طبيعة الحركة على الطريق بما يسمح بتقديم الخدمة الإسعافية بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أهمية توفير مخارج مناسبة لسيارات الإسعاف، بما يتيح لها سرعة التحرك والوصول إلى مختلف قطاعات الطريق، وكذلك خدمة الاتجاهين بكفاءة دون التأثر بتصميم الطريق أو طبيعة الحركة المرورية عليه.

سيارة إسعاف كل 25 كيلومترًا

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية أن الهيئة تحرص على توفير سيارة إسعاف على الطرق السريعة بمعدل سيارة كل 25 كيلومترًا، مع إعطاء أولوية للطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة وحركة نشطة للمركبات.

الإسعاف

يأتي هذا الانتشار ضمن خطط الهيئة لتقليل المدة الزمنية اللازمة لوصول سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، بما يسهم في سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المنشآت الصحية.

دعم إضافي لطريقي مصر–الإسكندرية والصعيد الحر

وأشار شريف مدحت إلى أن طريق مصر–الإسكندرية يشهد حاليًا تعزيزًا للخدمات الإسعافية، في إطار التعامل مع حجم الحركة المرورية الكبير الذي يشهده الطريق.

وشدد على تعزيز الخدمات على طريق الصعيد الحر خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة التجارة ونقل المحاصيل الزراعية، والتي يصاحبها ارتفاع في أعداد سيارات النقل المستخدمة للطريق.

الإسعاف

وأكد أن زيادة تمركزات سيارات الإسعاف على هذه المحاور خلال فترات الذروة تستهدف رفع جاهزية المنظومة الإسعافية وتحقيق زمن استجابة أسرع في حالات الحوادث والإصابات، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في أقرب وقت ممكن.

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