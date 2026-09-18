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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون وسلام يبحثان الأوضاع في الجنوب والتحضيرات الدولية لدعم الجيش اللبناني

عون وسلام يبحثان الأوضاع في الجنوب والتحضيرات الدولية لدعم الجيش اللبناني
عون وسلام يبحثان الأوضاع في الجنوب والتحضيرات الدولية لدعم الجيش اللبناني
أ ش أ

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، مع رئيس الوزراء نواف سلام، الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما الجنوب، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

واطلع الرئيس عون -خلال اللقاء - نواف سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إضافة إلى مداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة عقب جلسات مناقشة عملها.

وتناول اللقاء جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس سلام وفد لبنان إليها، إلى جانب الاجتماع المرتقب في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية.

وتطرق المباحثات إلى استكمال مجلس الوزراء اللبناني دراسة مشروع الموازنة، في إطار متابعة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة على الحكومة.

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين

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