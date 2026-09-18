فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة أمينة خليل

وتألقت أمينة خليل، مرتديه فستان كاجوال طويل بألوان صيفية زاهية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل

تواصل الفنانة أمينة خليل نشاطها الفني المكثف، حيث أعلنت مؤخراً عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "الأمير" الشديد الضخامة، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز ومن إخراج ستيفن هوبكنز. كما حققت نجاحاً درامياً كبيراً ببطولة مسلسل "لام شمسية"، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "إكس مراتي" وفيلم “شقو”

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل