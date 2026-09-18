قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريش طابا .. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد قطار التنمية في سيناء
جوري بكر بالحجاب الأبيض من المدينة المنورة.. شاهد
الأزهر للفتوى: لا حرج في أداء ركعتين سنة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة
أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة
توتر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
حالة مختلفة.. سر تميز حمزة عبد الكريم عن زملائه في برشلونة
يواجه عقوبة أشد.. متى يصبح المتهم «عائدًا» في القانون
بالإجماع.. المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد القرار المصري
أحمد الشامي يحذر من انتحال شخصيته على أحد تطبيقات المواعدة
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة
أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب .. ميسي يتصدر وحسام عاشور ضمن القائمة
نبيلة عبيد: أسماء هامة تشارك في بطولة" يا ابنتي لا تحيرني معك"| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
نهى هجرس

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة أمينة خليل

وتألقت أمينة خليل، مرتديه فستان كاجوال طويل بألوان صيفية زاهية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها 

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل 

تواصل الفنانة أمينة خليل نشاطها الفني المكثف، حيث أعلنت مؤخراً عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "الأمير" الشديد الضخامة، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز ومن إخراج ستيفن هوبكنز. كما حققت نجاحاً درامياً كبيراً ببطولة مسلسل "لام شمسية"، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "إكس مراتي" وفيلم “شقو”

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل 

أمينة أمينة خليل صور أمينة خليل اخبار أمينة خليل اعمال أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

ترشيحاتنا

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد التزامه بإرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد التزامه بإرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية

بكين تحقق إنجازات جديدة في الاقتصاد الأخضر

بكين تحقق إنجازات جديدة في الاقتصاد الأخضر

بطاطس

موجات الحر تهدد المحصول.. أزمة بطاطس تضرب أوروبا

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد