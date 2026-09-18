تحطم سيارة جي إم سي كانيون في اختبارات السلامة.. شاهد

كشف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (IIHS) عن أحدث نتائج اختبارات التصادم والوقاية لسيارة الشاحنة الخفيفة «جي إم سي كانيون» موديل 2026.

أظهرت التقييمات تباينًا واضحًا؛ حيث نجحت الشاحنة في بعض الاختبارات الهيكلية، بينما أخفقت بشكل لافت في اختبارين رئيسيين، مما حرمها من الحصول على جوائز السلامة المتقدمة (Top Safety Pick).

غاب اسم الشاحنة عن قائمة المركبات الفائزة بألقاب السلامة لعام 2026، لتنضم بذلك إلى فئة الشاحنات المتوسطة التي تواجه تحديات متزايدة أمام المعايير الصارمة المعتمَدة حديثًا من المعهد الرقابي.

تفوق هيكلي في اختبارات التصادم الأمامي والجانبي

حصدت الشاحنة تقييمات ممتازة في حماية الركاب ضمن سيناريوهات تصادم قياسية متعددة.

وقد نالت الشاحنة درجة «جيد» (Good) في اختبار التصادم الأمامي الجزئي (Small Overlap Front) على جانبي السائق والراكب الأمامي، حيث نجح الهيكل والمقصورة في امتصاص طاقة الصدمة وحماية الأجزاء السفلية والعلوية لأجسام الركاب.

حققت الشاحنة التقييم ذاته في اختبار التصادم الجانبي المطور (Side Impact Test)، مستفيدة من الصلابة العالية للأعمدة الجانبية والوسائد الهوائية الستائرية التي قللت من حدة الاصطدام المباشر في منطقة حوض ورأس الركاب.

تراجع الحماية في اختبار التصادم الأمامي المزدوج المعدل

سجل المعهد نقاط ضعف جوهرية في اختبار التصادم الأمامي المزدوج المطور (Updated Moderate Overlap Front)، حيث حصلت الشاحنة على تقييم «حرج/حدي» (Marginal).

أرجعت التقرير ذلك إلى تسجيل المستشعرات الخاصة بالدمية المستقرة في المقعد الخلفي مخاطر متزايدة لإصابات في مناطق الرأس والرقبة والصدر.

وأظهرت بيانات الاختبار اندفاع رأس الدمية الخلفية نحو الأمام بشدة مقتربة من ظهر المقعد الأمامي، بالإضافة إلى عدم انضباط حزام الأمان على منطقة الصدر بالشكل الأمثل، مما أضعف منظومة حماية الركاب في الجزء الخلفي من المقصورة.

ضعف أنظمة الوقاية التلقائية من التصادم

تمثل الإخفاق الثاني في تقييم نظام منع التصادم بين المركبات (Vehicle-to-Vehicle Front Crash Prevention)، حيث حصلت الشاحنة على درجة «ضعيف» (Poor). فشلت المنظومة الآلية للمكابح والتنبيه في تجنب الاصطدام التام أو تخفيض السرعة بالمعدلات المطلوبة في اختبارات المحاكاة على السرعات العالية والمنخفضة.

سجل الاختبار تأخرًا واضحًا في إصدار التنبيهات الصوتية والبصرية للسائق عند وجود دراجات نارية في مسار المركبة، مما يقلل من كفاءة برمجيات الأمان المعتمدة في الشاحنة مقارنة بالأنظمة المتقدمة المطروحة في الأسواق.

تقييمات المصابيح وحماية المشاة

حصلت الشاحنة على تقييم «مقبول» (Acceptable) في اختبار جودة وحجم الإضاءة الصادرة عن المصابيح الأمامية على الطرق المستقيمية والمقوسة.

ونالت التقييم ذاته في اختبار نظام الوقاية من التصادم مع المشاة (Pedestrian Front Crash Prevention)، حيث أظهرت الاستجابة قدرة متوازنة على رصد المارة أثناء النهار والليل وتقليل السرعة قبل موقع الاصطدام المفترض.