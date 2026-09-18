نبيلة عبيد: أسماء هامة تشارك في بطولة" يا ابنتي لا تحيرني معك"| خاص

عبرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن سعادتها بردود الأفعال بعد الاعلان عودتها للإذاعة من خلال مسلسل" يا ابنتي لا تحيرني معك".

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات لـ صدى البلد: الحفاوة والاستقبال كانا كبيرين، فالجمهور والهيئة الوطنية للإعلام، بقيادة الكاتب الكبير أحمد المسلماني، لديهم ثقة في اسم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وثقة في اختياراتي، لذا فحين وجدوا أمامهم عملًا متكاملًا ويجمع هذه الأسماء والقيمة التي يطرحها العمل، استقبلونا بكل حفاوة وتقدير.

وعد وأمنية:

وأضافت نبيلة عبيد: أتمنى أن يُكلل هذا المجهود الذي نبذله بالنجاح، خاصة أن الجميع يضع ثقته فينا، وأعد الجمهور بأننا سنتعاقد مع أسماء كبيرة ومهمة لتشاركنا في بطولة المسلسل.