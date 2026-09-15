نبيلة عبيد في حوار لـ صدى البلد: أنا تحت أمر الإذاعة المصرية.. وأسرة إحسان عبد القدوس وراء عدم تجسيدي روز اليوسف

نبيلة عبيد في حوار لـ صدى البلد:

أنا تحت أمر التليفزيون المصري دون النظر للماديات

لا أمانع مشاركة الجيل الجديد أعمالهم ولكن بشرط

إحسان عبد القدوس كان عنده بُعد نظر فى “يا ابنتي لا تحيريني معك”

واحدة من أهم النجمات فى تاريخ السينما المصرية، استطاعت أن تكتب اسمها بحروف من نور، فأصبحت نجمة مصر الأولى.

نبيلة عبيد التى تعود إلى جمهورها من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم «يا ابنتي لا تحيريني معك»، والمأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وهو ما يضفي على التجربة خصوصية كبيرة، خاصة مع العلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع نبيلة عبيد بعالم إحسان عبد القدوس، بعدما قدمت من قبل عددًا من الأعمال المأخوذة عن رواياته.

صدى البلد التقت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في حوار كشفت فيه عن تفاصيل العمل، وسر عدم تقديمها السيرة الذاتية لـ روز اليوسف، رغم حماسها.

فى البداية عبرت النجمة نبيلة عبيد ، عن سعادتها بالعودة إلى الإذاعة الرسمية المصرية، من خلال مسلسلها الجديد" يا ابنتي لا تحيريني معك"، عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، : يسعدني تقديم المسلسل للإذاعة المصرية الرسمية، فأنا سعيدة بهذا الأمر، أنا تحت أمر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بكل تأكيد.

وعن إمكانية تعاونها مع التليفزيون المصري فى عمل درامي، رغم أنه حينها من الممكن ألا يكون هناك مقابل مادي يتناسب مع قيمتها الفنية، قالت نبيلة عبيد: لا أنظر إلى المقابل المادي، فأنا تحت أمر التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، وهذا نابع من وطنيتي ومصريتي، ولا بد أن أكون في خدمتهما، وسنختار معًا موضوعًا جيدًا فى هذه الحالة، كما فعلنا في المسلسل الإذاعي.

وتابعت: فأنا أعلم أن المقابل المادي ليس كبيرًا، ولكن هذا كيان وطني، ودائمًا لا أنظر إلى الجانب المادي، فكثيرًا ما أدفع من مالي الخاص حتى يظهر العمل بشكل جيد ، فقد كنت أحرص على شراء الروايات، أو تقديم أعمال مع كبار المخرجين والكتاب، مثل إحسان عبد القدوس، ووحيد حامد، ومحمود أبو زيد، ومصطفى محرم.

يا ابنتي لا تحيريني معك

وكشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، تفاصيل مسلسلها الإذاعي الجديد" يا ابنتي لا تحيريني معك" ، والذي تعود من خلاله إلى ميكرفون الإذاعة المصرية.

وقالت النجمة نبيلة عبيد: سعيدة بهذه العودة، خاصة أن العمل سيكون عن رواية للكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، والرواية عن وضعنا الحالي وعلاقة الشباب بأسرهم، ولك أن تتخيلي أن الرواية التي كُتبت منذ سنوات طويلة تكون معاصرة بهذا الشكل لمشاكل الشباب وعلاقتهم بأسرهم، فقد كان لديه بُعد نظر.

واستكملت الفنانة نبيلة عبيد ، حديثها قائلة: اسم الرواية شدني للغاية «يا ابنتي لا تحيريني معك»، فقد تحدثت مع أحمد، ابن الكاتب إحسان عبد القدوس، من أجل اختيار رواية لتقديمها في الإذاعة، فوقع اختياري على رواية «يا ابنتي لا تحيريني معك»، وقد أعجبني للغاية الاسم، وحين قرأتها وجدت أن الراحل قد تنبأ بما نعيشه اليوم، فقد توقع شكل الجيل الحالي، وقد اخترنا المخرج الإذاعي أحمد فتح الله لكتابة الحلقات.

وأضافت قائلة: فما زالت الحلقات يتم كتابتها، فنحن نعمل على قدم وساق حتى يخرج العمل بشكل يليق بالجميع، سواء اسم الكاتب إحسان عبد القدوس أو اسمي وقيمة الإذاعة المصرية.

جذوة :

وعن حقيقة توقف مسلسلها السعودي الجديد جذوة، قالت النجمة نبيلة عبيد : صورنا يومًا من العمل، إلا أن انشغال المنتج ببعض الأمور الإنتاجية جعلنا نتوقف، ولكن سنعود خلال الفترة القادمة لاستكمال التصوير.

وتابعت نبيلة عبيد حديثها قائلة: رغم الأدوار العديدة التي قدمتُها، إلا أن دوري في العمل جديد عليّ تمامًا، فهي ست يمكن وصفها بالشيطانة، وأنا لم أقدم هذه الشخصية من قبل.

روز اليوسف:



وكشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن سر عدم تقديمها للسيرة الذاتية لروز اليوسف، رغم حماسها لهذا المشروع الفني.

وقالت نبيلة عبيد : أسباب عدم تقديمي للسيرة الذاتية لروز اليوسف تعود إلى رفض الأسرة، لقد تحدثت مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في هذا الموضوع قبل سنوات عديدة ولم يوافق، كما أن شقيقة إحسان عبد القدوس رفضت هي الأخرى، فقد كانت روز اليوسف تسخر كل وقتها للعمل.

جيل الشباب:

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن شرطها للموافقة على المشاركة في أعمال درامية مع الجيل الجديد من الفنانين.

وقالت النجمة نبيلة عبيد: حين أرى فنانًا، سواء ممثلًا أو مخرجًا، يقدم عملًا جيدًا، أتواصل معه وأهنئه على الفور، وهذا حدث مؤخرًا مع كريم عبد العزيز وبيتر ميمي.

وتابعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد: ولو وجدت عملًا جيدًا ودورًا جيدًا يليق باسمي ومكانتي، وضعوا هنا مائة خط تحت كلمة «لو»، سأوافق وليس لدي مانع، شرط أن العمل لا يقلل مني ومن مسيرتي وشخصي، فالمبدأ غير مرفوض، لكن لا بد وأن يضيف لي العمل.



