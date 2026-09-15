الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافًا أوضح أنه تم زراعة 1,903,235 شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتواصل جهود قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية وتطوير المدن الجديدة، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير والمسطحات الخضراء بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للمدن الجديدة، وتعزيز هويتها الخضراء.

وتستهدف خطة الوزارة زيادة أعداد الأشجار بالمدن الجديدة، من نحو مليون شجرة إلى مليون و200 ألف شجرة مستهدفة زراعتها خلال العام الحالي ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وتشتمل خطة الوزارة ممثلة في قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها: البدء في زراعة 200 ألف شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدن الجديدة، والحفاظ على الأشجار القائمة، وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة والمكافحة، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات صيانتها، وتعزيز استخدام أساليب الري الحديثة من خلال شبكات الري بالرش والتنقيط للأشجار، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة والتشجير، بما يدعم الوصول إلى المستهدف، ويحافظ على الهوية الخضراء والمظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الإسكان جهودها لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة، وزيادة معدلات الصيانة، واستخدام أساليب الري الحديثة من خلال شبكات الري، حيث تبلغ مساحة أعمال الصيانة والتنفيذ ورفع الكفاءة للمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة شاملة المحاور ومداخل المدن نحو، 55,154,508 مترًا مربعًا.

وتسهم أعمال صيانة وتنفيذ المسطحات الخضراء في تحسين المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ورفع كفاءة المناطق المفتوحة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة للسكان.