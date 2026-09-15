تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة

​بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الثلاثاء، صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر، مستهدفة نحو 4.4 مليون أسرة بإجمالي تمويل يتجاوز 4 مليارات جنيه.

​تفاصيل عملية الصرف والآليات المتاحة

​بدء الصرف المبكر: بدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم المالية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

​منافذ الصرف الآلي: تتوفر عملية الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

​الخدمات الرقمية: أتاحت المنظومة للمستفيدين إمكانية إجراء عمليات الدفع الإلكتروني وتنفيذ مختلف المعاملات المالية بكل سهولة ويسر.

​يأتي هذا الصرف في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم الشهرية بانتظام ويسر.

الألعاب الإقليمية بالأولمبياد الخاص

وتشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة وبحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا ، والمهندس هانئ محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بـالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القاهرة 2026 (رياضات الأداء)، والمقرر عقده اليوم الثلاثاء في تمام الحادية عشر صباحاً ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

بالاضافة الي قيادات الأولمبياد الخاص الدولي ومجلس أمناء مؤسسة يونيفاي ايجيبت للدمج المجتمعي وممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة بالإضافة إلى منتخبات الاولمبياد الخاص المصري المشاركة في الألعاب.

اجتماع وفود وبرامج الأولمبياد الخاص في القاهرة

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تمثل محطة فارقة في مسيرة الحركة الإقليمية، ورسالة متكاملة لترسيخ قيم الدمج وتكافؤ الفرص وتمكين لاعبو الاولمبياد الخاص ، بما يتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية إلى بناء منظومة إقليمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف أن اجتماع وفود وبرامج الأولمبياد الخاص في القاهرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون والتكامل الإقليمي، وتبادل التجارب والخبرات، والارتقاء بمستوى البرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مزيد من التمكين والمشاركة الفاعلة للاعبو الاولمبياد الخاص في مجتمعاتهم.

استضافة القاهرة للألعاب الإقليمية

من جانبه قال المهندس هاني محمود ، إن استضافة القاهرة للألعاب الإقليمية العاشرة تمثل محطة جديدة في مسيرة مصر لدعم حركة الأولمبياد الخاص، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يتجاوز إقامة المنافسات إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا وإتاحة الفرص للاعبين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أن الأولمبياد الخاص المصري يكثف استعداداته بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء لضمان أفضل الظروف للوفود واللاعبين، بما يليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا.