فتح باب التقديم لمسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن.. الضوابط والمستندات المطلوبة

أعلن الأزهر الشريف، ممثلاً في قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027م.

وتستمر مهلة التقديم لمدة 15 يوماً عبر النافذة الإلكترونية لبوابة الأزهر.

وتستهدف المسابقة طلاب المعاهد الأزهرية بكافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى طلاب مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر ودارسي الرواق الأزهري.

مستويات المسابقة الأربعة

وتضم المسابقة أربعة مستويات متدرجة تلائم المقدرة الاستيعابية والفئات العمرية:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مرتلاً بأحكام التلاوة وحسن الأداء، مع حفظ متن «الخريدة البهية» كاملاً.

حفظ القرآن الكريم كاملاً مرتلاً بأحكام التلاوة وحسن الأداء، مع حفظ متن «الخريدة البهية» كاملاً. المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً.

حفظ القرآن الكريم كاملاً. المستوى الثالث: حفظ (20 جزءاً) بداية من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس.

المستوى الرابع: حفظ (10 أجزاء) بداية من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.

الشروط العامة وضوابط المشاركة

ووضعت إدارة المسابقة مجموعة من الضوابط الحاكمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص:

السن والتبعية: ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ الأهلية والرواق الأزهري عن 18 عاماً في الأول من أكتوبر 2026م.

توزيع المستويات حسب المرحلة: طلاب الابتدائية والمكاتب الأهلية والرواق: يتاح لهم الاشتراك في المستويات الأربعة .

يتاح لهم الاشتراك في . طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية: يقتصر حقهم على المستويات (الأول والثاني والثالث) .

يقتصر حقهم على . طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية: يقتصر حقهم على المستويين (الأول والثاني) فقط. الازدواجية والتكرار: يُمنع التقدم في أكثر من مستوى خلال العام الواحد، أو التقديم من جهتين مختلفتين في وقت واحد. الفائزون السابقون: يحق للطالب الفائز بجائزة في الأعوام السابقة المشاركة في مستوى أعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب الجهة التي يتبعها الطالب:

طلاب المعاهد الأزهرية: أصل شهادة الميلاد الرقمية + طلب الاشتراك + خطاب ترشيح المعهد موقعاً من محفظ وموجه القرآن وشيخ المعهد.

أصل شهادة الميلاد الرقمية + طلب الاشتراك + خطاب ترشيح المعهد موقعاً من محفظ وموجه القرآن وشيخ المعهد. طلاب المكاتب الأهلية: أصل شهادة الميلاد + إفادة قيد مدرسي معتمدة ومختومة من التربية والتعليم + صورة بطاقة المحفظ + خطاب الترشيح وإقرار عدم التبعية لمكتب آخر.

طلاب الرواق الأزهري: أصل شهادة الميلاد + إفادة قيد مدرسي معتمدة + خطاب ترشيح معتمد من إدارة الرواق (المدير والمنسق والمحفظ).

مراحل التصفيات والتسجيل

وتُجرى المسابقة عبر أربع مراحل تنظيمية تبدأ بالترشيح المباشر، ثم التصفيات الأولية بالمناطق الأزهرية (بشرط الحصول على 80 درجة فأكثر للتأهل)، وصولاً إلى التصفيات النهائية بالقاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة لتحديد الفائزين على مستوى الجمهورية.

ويتم التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.