مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام

قال بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، إنّ الأمم المتحدة -في إطار جهودها لبناء السلام- تتواصل مع جميع الأطراف داخل السودان وخارجه، موضحًا: "نتحدث إلى أطراف الصراع وتحالفاتهم ونسعى إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلية والأطراف الرئيسة في الصراع لأن ذلك جزء من عملية التوصل إلى حل".

وأضاف هافيستو، في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك الأمم المتحدة تستخدم حاليا نوعا من الدبلوماسية المكوكية في السودان، بمعنى أنها تتواصل الأطراف المختلفة، ولكن لا توجد قناة اتصالات مباشرة، وإنما تعمل الأمم المتحدة على تيسير بعض هذه الاتصالات.

وأشار إلى أنه خلال زيارته للسودان التقى بأشخاص مهددين في المناطق المحيطة بالخرطوم، كما التقى باللاجئين في كمبالا وأوغندا والتقى باللاجئين في مصر: "للأسف لا يزال الناس لا يشعرون بالأمان الكافي للعودة إلى ديارهم، وفي الوقت نفسه، هناك لاجئون جدد يصلون إلى المناطق التي لا يزال القتال مستمرا فيها"، ومثّل لذلك، بالوضع على الحدود مع تشاد، مشيرًا، إلى أنه مثير للقلق الشديد.