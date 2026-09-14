إيثان هوك يواجه الطبيعة والجشع من أجل ابنته في The Weight

كشف النجم الأمريكي إيثان هوك، عن تفاصيل تجربته في فيلم «The Weight»، المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 17 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن العمل يقدم رؤية مختلفة لمعنى الرجولة من خلال مفاهيم الحب والمسؤولية والتضحية.

وقال هوك إن أكثر ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو عودته إلى أجواء أفلام المغامرة والحركة التي قدمتها سينما الستينيات والسبعينيات، موضحًا أن تلك الأفلام كانت تضع الشخصيات الإنسانية في مركز الأحداث، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المؤثرات البصرية والمشاهد الضخمة.

وأشار إلى أن قلة الحوار في الشخصية التي يجسدها شكلت أحد أبرز تحديات العمل، لافتًا إلى اعتماده على الصمت والتعبير الجسدي في نقل مشاعر الشخصية ودوافعها.

وأوضح هوك أن الفيلم لا يتناول رحلة البحث عن الذهب فقط، وإنما يناقش الحب والتضحية وما يمكن أن يفعله الإنسان من أجل الأشخاص الذين يحبهم، خاصة من خلال علاقة صامويل مورفي بابنته.

وتدور الأحداث عام 1933، خلال فترة الكساد الكبير، حول مورفي، الأب الأرمل والمحارب السابق الذي يُسجن في معسكر عمل، قبل أن يحصل على فرصة لاستعادة حريته وابنته مقابل تهريب شحنة من الذهب عبر مناطق وعرة، ليواجه خلال الرحلة الطبيعة والخيانة والطمع والعنف.

ويشارك راسل كرو هوك البطولة، إلى جانب جوليا جونز وأوستن أميليو وآفي ناش، والفيلم من إخراج بادريك ماكينلي.