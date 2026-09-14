محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من محمد النني، نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي السابق، عن ترشيح اللاعب لتولي منصب إداري داخل نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بالنادي السماوي.

تفاصيل عرض بيراميدز على النني

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن محمد النني يحظى بعلاقة مميزة مع مسؤولي نادي بيراميدز، وهو ما يجعله من الأسماء المطروحة للاستفادة من خبراته الكبيرة داخل النادي في منصب إداري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حضور محمد النني مباراة بيراميدز، مساء أمس الأحد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء من أجل مؤازرة الفريق السماوي ودعمه خلال مشواره القاري، خاصة أن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع النادي ومسؤوليه.

وأضاف المصدر أن تواجد النني في مباراة بيراميدز قد يكون خطوة ضمن تمهيد اللاعب للانتقال إلى العمل الإداري داخل النادي خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل قراره المنتظر باعتزال كرة القدم والتوجه إلى مرحلة جديدة في مسيرته.

وأشار إلى أن خبرات محمد النني الكبيرة، سواء مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية، تجعله يمتلك المقومات اللازمة لتولي منصب إداري والاستفادة من خبرته في التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية، لافتًا إلى أن فكرة وجوده داخل بيراميدز تحظى بقبول كبير.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد النني، سواء فيما يتعلق بقرار اعتزاله كرة القدم أو الخطوة الإدارية المنتظرة داخل نادي بيراميدز.