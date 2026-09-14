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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات نظافة مكثفة ترفع كفاءة شوارع رأس غارب وتحسن المظهر الحضاري للمدينة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مدن المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ حملاتها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وبتوجيهات المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، كثفت فرق قطاع النظافة انتشارها الميداني بمختلف مناطق المدينة، ونفذت حملات مكثفة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من عدد من المناطق والشوارع الحيوية.

حملات تشمل المدارس والشوارع الحيوية

وشملت أعمال النظافة محيط مدرسة التجارة، ومدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة السادات، وسور الإذاعة، وشارع الميناء بجوار الإدارة الأزهرية، وشارع الإنشائي، وجمعية القلعة، وجمعية الشيخ عيسى.

وجرت الأعمال تحت إشراف سكرتير المدينة ومدير النظافة بالوحدة المحلية وفريق العمل المعاون، حيث تم رفع ونقل تجمعات القمامة والمخلفات إلى المقلب العمومي، إلى جانب رفع الأتربة والتراكمات وتمهيد الطرق، مع استمرار تنفيذ الأعمال اليومية كلٌ في نطاق اختصاصه.

استمرار العمل للحفاظ على نظافة المدينة

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ خطة العمل اليومية لمنظومة النظافة بمختلف مناطق رأس غارب، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات المخلفات ومنع تراكمها، وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والمناطق السكنية والحيوية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المدينة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، إلى جانب تحسين الصورة البصرية والمظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر

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