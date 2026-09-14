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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم عن واقعة مدرسة دار السلام: طالب واحد بالمستشفى و6 خرجوا

سقوط بوابة مدرسة
سقوط بوابة مدرسة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن التحقيقات في واقعة مدرسة دار السلام ،  كشفت عن أن تدافع أولياء الأمور بكثافة لدى خروج طلاب الفترة الأولى ودخول طلاب الفترة الثانية ، هو ما تسبب في حدوث إصابات بسيطة لدى ٧ طلاب 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المصابين قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة ، وغادر المستشفى ٦ طلاب بينما تم وضع طالب تحت الملاحظة الطبية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا عاجلاً بشأن واقعة سقوط بوابة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين


حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : في إطار الواقعة التي تم تداولها بشأن مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد حول سقوط بوابة المدرسة مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب، مؤكدة أن ما تردد بشأن سقوط بوابات المدرسة أمر عاري تماما عن الصحة ، موضحة أن “البوابة اتفكت لكن ماوقعتش على حد”

وكان قد حصل موقع صدى البلد على صور ترصد واقعة سقوط بوابة مدرسة دار السلام الاعدادية بنين بالقاهرة

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الرسمية ، أنه بالنسبة لآخر تطورات حادث سقوط بوابة مدرسة دار السلام الاعدادية بنين بدار السلام واصابة عددا من الطلاب ، فتشير تقارير المتابعة الرسمية إلى أن إجمالي عدد الإصابات كان 7 طلاب وتم نقلهم جميعا لأقرب مستشفى وهي مستشفى مبرة المعادي ، وبعد الإسعافات الأولية خرج منهم 6 طلاب و لم يتبقى بالمستشفى سوى طالب واحد فقط مازال تحت الملاحظة لشعوره بضيق تنفس .

وبحسب تقارير المتابعة الرسمية ، علم موقع صدى البلد ، أن السبب في الحادث هو تدافع أولياء الأمور لاستلام أبناءهم أمام بوابة المدرسة بشكل مبالغ فيه ، مما أدى لسقوط مفاجئ للبوابة ، ونفت التقارير الرسمية وجود أي وفيات نتيجة الحادث .

وشهدت مدرسة دار السلام الإعدادية بنين، حالة من الزحام والتدافع الشديد بين الطلاب، مما تسبب في سقوط بوابة المدرسة، وإصابة عدد من الطلاب بكدمات أثناء الخروج من المدرسة.

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب بين أولياء الأمور، حيث قالت ميرفت أحمد: كل ده من الزحمة لازم يكون المدرسة فترة واحدة بس.
 

 وقالت كريمة يوسف: الباب وقع على الأولاد من زحمة أولياء الأمور ، لأن ما فيش نظام وكل واحدة ابنها طولها رايحه توصل، عاملين زحمه عالفاضي وبيدوسو عالعيال ويزقوهم.


 

ونفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، سقوط أي وفيات بين الطلاب أو الأهالي نتيجة سقوط بوابة المدرسة .


 

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