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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار يقود تشكيل سيراميكا أمام البنك الأهلي في الدوري

جراديشار
جراديشار
عمرو مصطفى

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - سمير العراقي - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

 

محمد بسام - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - أيمن موكا - عمرو السولية  - محمد شيكا - خالد النبرصي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه البنك الأهلي، اليوم الاثنين على ملعب ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً وتذاع عبر قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر المدير الفني لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في 3 مباريات وتعرض لخسارة وحيده فقط خلال 4 مباريات لعبها في الدوري المصري.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب بطول الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

سيراميكا كليوباترا علي ماهر البنك الأهلي الدوري

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