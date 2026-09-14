نتنياهو: نواصل تدمير مواقع حزب الله في لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين في بيان بالفيديو إن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم نتنياهو قائلا : "لقد حققنا انتصاراً كبيراً آخر على حزب الله، لقد دمرنا معقل الإرهاب الكبير على سلسلة جبال بوفورت وسلسلة جبال علي طاهر"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتعهد نتنياهو بأن “سياستنا واضحة – سنواصل تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية في لبنان” وسنواصل إزالة أي تهديد لإسرائيل”.

وبالانتقال إلى أعداء إسرائيل، يكرر نتنياهو تهديده قائلاً: "إذا لم تتعلموا الدرس الآن، وقررتم مهاجمتنا مرة أخرى، فسوف تتحملون ضربات أقوى. وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا إنجازه، وسوف نكمله بعون الله".