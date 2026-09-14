نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، فيما سيعود يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر.

وأفاد مصدر من مكتب نتنياهو لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيلقي خطابه في الأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر.

لم يُعرف بعد ما إذا كان نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة، وكان آخر لقاء جمعهما في يوليو.

احتجاجات متوقعة ضد زيارة نتنياهو

وفقا للصحيفة العبرية، قال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يتوقعون احتجاجات واسعة النطاق ضد وجود نتنياهو في الأمم المتحدة، وكان عمدة نيويورك، زهران ممداني، قد وعد باعتقال نتنياهو إذا ما قدم إلى المدينة، لكنه أقر في يوليو بأنه، بصفته عمدة، لا يملك فعلياً صلاحية القيام بذلك.

كما يتظاهر الإسرائيليون المعارضون لحكومة نتنياهو في نيويورك، عادةً خلال الزيارة السنوية لرئيس الوزراء لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.