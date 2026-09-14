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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل
أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل
ميرنا محمود

تقدمت أم باستغاثة عقب تعرض ابنتيها القاصرتين، البالغتين من العمر 13 و14 عاما، لواقعة تحرش واعتداء سافر، وفقا لروايتها، وذلك يوم الأحد الماضي الموافق 6 سبتمبر، خلف منزلهما بمدينة المستقبل، مطالبة بسرعة ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت الأم إنها تلقت ما وصفته بالواقعة المرعبة، مشيرة إلى أن ابنتيها عاشتا لحظات من الرعب، فيما وثقت كاميرات المراقبة جانبا من الأحداث التي شهدها أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب رواية الأم، يظهر في بداية الفيديو شخص يرتدي ملابس سوداء، وظهره للكاميرا، قبل أن يدخل شارعا جانبيا، ثم يظهر مرة أخرى مرتديا كاب على رأسه، لإخفاء ملامحه، وفقا لتفسيرها.

وأضافت أن الشخص توجه نحو ابنتيها وتحرش بهما بعنف، بينما كانت هناك سيارة سوداء، مرتفعة نسبيا، متوقفة بعيدا عن نطاق كاميرا المراقبة، وبداخلها عدد من الشباب.

وأوضحت الأم أن ابنتيها اعتقدتا في البداية أن الموجودين داخل السيارة سيتدخلون لإنقاذهما، إلا أنهما فوجئتا بأحد الموجودين يطالب المتحرش بالهروب سريعًا، ما أثار مخاوف الأم من وجود أكثر من شخص متورط في الواقعة.

وتابعت أن ابنتها الكبرى تمكنت من ضرب المتحرش بزجاجة، ليهرب بعدها ويستقل السيارة التي كان يستقلها باقي الشباب، قبل أن يغادروا جميعا المكان.

مطالب الأم

وأكدت الأم، في استغاثتها، أنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان قد تم ضبط المتهم، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ إخطارا بالقبض عليه.

وطالبت الأم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وتتبع خط سير السيارة التي كان يستقلها المتهم وباقي الشباب، للوصول إليهم وضبطهم، مؤكدة رغبتها في أن ترى المتهمين أمام العدالة.

كما ناشدت الجهات المعنية سرعة التحرك لحماية ابنتيها، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع بحق فتيات أخريات.

وتبقى هذه التفاصيل وفقا لرواية الأم، فيما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن نتائج التحريات أو الإجراءات القانونية المتخذة حيال الواقعة حتى الآن.

مدينه مستقبل استغاثة ام تحرش واقعة تحرش بمدينه المستقبل

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