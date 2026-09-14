ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتجسس على الصين، في تصريحات جاءت رداً على تقارير تتحدث عن قيام بكين بعمليات تجسس على واشنطن وتبادل معلومات استخباراتية مع إيران.

وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من أيرلندا إلى واشنطن، سئل ترامب عن تقارير أفادت بأن مسؤولين صينيين ربما زودوا إيران بصور التقطتها أقمار صناعية لمواقع وقواعد جوية أمريكية في الأردن.

ورد ترامب قائلاً إن الصين تتجسس على الولايات المتحدة، مضيفاً: «أنتم محقون.. ونحن نتجسس عليهم أيضاً».

وسئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان يعتزم إثارة هذه القضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المرتقبة، لكنه أشار إلى أن ما تقوم به الصين والولايات المتحدة يأتي في إطار التعاملات المعتادة بين البلدين، قائلاً إن الجانب الصيني «تصرف بشكل معقول تماماً»، وإن واشنطن «تتصرف بشكل معقول تماماً» أيضاً.

وفي السياق نفسه، تطرق ترامب إلى دور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في المفاوضات المتعلقة بإيران، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

واستشهد ترامب بما وصفه بالنجاح الذي تحقق في ملف غزة، قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين المشاركين في الملف «قاموا بعمل رائع»، مشيراً إلى إعادة جميع الأسرى، وإلى تراجع القتال في القطاع بصورة كبيرة.