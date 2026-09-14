قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب
لم ييأس من الرفض.. كيف كان النبي يبحث عن الناس ليبلغهم رسالة الله؟
شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه
ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة
ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم
تطورات جديدة بقضية ياسين.. نيابة دمنهور تستمع لأقوال المجني عليه بعد الحكم على المتهم الرئيسي
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتجسس على الصين، في تصريحات جاءت رداً على تقارير تتحدث عن قيام بكين بعمليات تجسس على واشنطن وتبادل معلومات استخباراتية مع إيران.

وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من أيرلندا إلى واشنطن، سئل ترامب عن تقارير أفادت بأن مسؤولين صينيين ربما زودوا إيران بصور التقطتها أقمار صناعية لمواقع وقواعد جوية أمريكية في الأردن.

ورد ترامب قائلاً إن الصين تتجسس على الولايات المتحدة، مضيفاً: «أنتم محقون.. ونحن نتجسس عليهم أيضاً».

وسئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان يعتزم إثارة هذه القضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المرتقبة، لكنه أشار إلى أن ما تقوم به الصين والولايات المتحدة يأتي في إطار التعاملات المعتادة بين البلدين، قائلاً إن الجانب الصيني «تصرف بشكل معقول تماماً»، وإن واشنطن «تتصرف بشكل معقول تماماً» أيضاً.

وفي السياق نفسه، تطرق ترامب إلى دور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في المفاوضات المتعلقة بإيران، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

واستشهد ترامب بما وصفه بالنجاح الذي تحقق في ملف غزة، قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين المشاركين في الملف «قاموا بعمل رائع»، مشيراً إلى إعادة جميع الأسرى، وإلى تراجع القتال في القطاع بصورة كبيرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تتجسس على الصين الصين قواعد جوية أمريكية في الأردن الصين تتجسس على الولايات المتحدة الصين والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد