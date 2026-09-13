ترامب يدرس الإفراج عن مزيد من السجلات والوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدرس الإفراج عن مزيد من السجلات والوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وجاء تصريحه بعد يومين من نشر وثائق كانت سرية، أُتيحت للمرة الأولى للاطلاع على التحذيرات التي وصلت إلى واشنطن قبل هجمات سبتمبر.

وكانت الاستخبارات الأمريكية في 11 سبتمبر 2026، أفرجت عن 71 مادة من الإحاطات الاستخباراتية اليومية للرئيس، تشمل أكثر من 100 صفحة تُنشر للمرة الأولى، وتغطي السنوات السابقة للهجمات واليوم التالي لها.

وتضمنت الوثائق تحذيرات مبكرة بشأن خطط أسامة بن لادن لاستهداف الولايات المتحدة، واحتمالات خطف طائرات واستخدام طائرات محملة بالمتفجرات ضد مدن أمربكية.

كما نُشر أيضاً ملخص من نحو 7 آلاف كلمة أعدته لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر، بعد مراجعة الإحاطات الرئاسية المتعلقة بالقاعدة وبن لادن وأفغانستان خلال السنوات الثلاث السابقة للهجمات، وفق الأرشيف الوطني الأمريكي.

كما تم الإفراج محاضر مقابلات أجرتها اللجنة مع مسؤولين سابقين، بينهم كوندوليزا رايس وجورج تينيت وريتشارد كلارك، لتوثيق معرفتهم بالتهديد وكيفية تعامل الإدارة معه.