فريقان من جامعة بنها يتأهلان إلى نهائيات تحدي الابتكار الرقمي 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تأهل فريقين من الجامعة إلى المسابقة النهائية لتحدي الابتكار الرقمي 2026 ، الذي ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك ضمن 30 فريقا تم تصعيدهم للمرحلة النهائية من بين 244 فريقا تقدموا للمسابقة، بمشاركة 610 طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح " الجيزاوي " أن الفريقين المتأهلين يمثلان كليتي الهندسة ببنها والحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تأهل فريق Integrated Center for Recycling and Community Development من كلية الهندسة ببنها، للمنافسة في مجال البيئة والاستدامة، بينما تأهل فريق MuseWay من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن هذا التأهل يعكس ما يتمتع به طلاب جامعة بنها من قدرات إبداعية ومهارات ابتكارية، وحرص الجامعة على دعم الموهوبين والمبتكرين وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات وحلول تساهم في مواجهة التحديات المجتمعية والتنموية ، حيث سبق لهما الفوز بجوائز في ماراثون مشروعات التخرج الثالث بجامعة بنها لعام 2026، بما يعكس جودة الأفكار والمشروعات التي يقدمها طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في مختلف الفعاليات والمسابقات الابتكارية.