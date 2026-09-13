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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: الرئيس السيسي رمانة ميزان المنطقة ومصر حاضرة بقوة في قمة البريكس

نشأت الديهي: السيسي رمانة ميزان المنطقة ومصر حاضرة بقوة في قمة "البريكس"
نشأت الديهي: السيسي رمانة ميزان المنطقة ومصر حاضرة بقوة في قمة "البريكس"
شيماء جمال

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير واسع من مختلف الأطراف التي تعرفه وتتابع مواقفه، مشيرًا إلى أن دولًا وقوى كبرى، بينها الهند والصين وروسيا، تنظر إلى الرئيس السيسي باعتباره "رمانة الميزان" في المنطقة، وواحدًا من أبرز الأصوات الحكيمة في الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة الصعبة.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، من الهند، إن الوفد المصري المتواجد في الهند على مدار يومين لمس حجم الحفاوة وكرم الضيافة والود الذي أظهره الشعب الهندي، مؤكدًا أن الشعب الهندي يتميز بالطيبة والاحترام والتقدير للآخر.


وأضاف أن مشهد الاحترام المتبادل بين الشعبين المصري والهندي يعيد إلى الأذهان العلاقات التاريخية التي جمعت مصر والهند، خاصة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الهندي المهاتما غاندي، وما شهدته تلك المرحلة من تعاون وتنسيق بين البلدين في إطار حركة عدم الانحياز.


وأوضح أن مصر والهند ويوغوسلافيا لعبت أدوارًا محورية في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، التي سعت إلى إيجاد مساحة مستقلة وسط الاستقطاب الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي خلال فترة الحرب الباردة.


وأشار إلى أن قمة مجموعة بريكس تعكس مساعي الدول الأعضاء إلى إيجاد موقع مؤثر لها على خريطة التجمعات والقوى العالمية، مؤكدًا أن مصر حاضرة بقوة في هذا المشهد الدولي الجديد.


ولفت الديهي إلى أن الحضور المصري بدا واضحًا من خلال اللقاءات والبيانات والمناقشات التي جرت منذ انطلاق أعمال القمة، معتبرًا أن مشاركة مصر تؤكد حضورها الفاعل في التفاعلات الدولية، ودورها في صياغة مواقف ورؤى تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

البريكس السيسي الشرق الأوسط الهند مصر

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