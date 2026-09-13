رنا رئيس وطارق لطفي.. بدء تصوير «فيلم الساعة 12».. أبطال أضخم أفلام الرعب

بدأ الفنانين طارق لطفي ورنا رئيس تصوير فيلم «السابعة 12» الذي تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والرعب

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين منهم طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان وإسلام خالد ومصطفي البنا وريم رأفت ومصطفي عماد وأحمد أبو زيد، ويخرج العمل محمد بكير وتأيف هيثم زيدان ومن إنتاج آلا لاشين .

ويأتي انطلاق تصوير الفيلم بعد حالة الجدل التي أثارها ظهور أتوبيس يحمل اسم «الساعة 12» في شوارع القاهرة، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة الأتوبيس وعلاقته بالعمل، قبل أن يتضح أنه جزء من حملة دعائية للفيلم .