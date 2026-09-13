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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يجري حاليًا دراسة حزم مالية خاصة بالفريق الصحي؟.. حسام عبد الغفار يجيب

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمود زيدان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة تتحرك تدريجيًا لتحسين أوضاع الفريق الصحي، مشيرًا إلى أن ملف الأجور يشهد خطوات متتابعة وليس ثابتًا عند مستوى واحد.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه في الوقت الحالي يجري دراسة حزم مالية خاصة بالفريق الصحي، مؤكدًا أن التحرك لا يقتصر على الأطباء فقط، وإنما يشمل الفريق الصحي.

وأوضح أن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية أتاح منذ عام 2014 كادرًا ماليًا خاصًا بالفريق الصحي، ومختلفًا عن قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية والتضخم أثرا لاحقًا في قيمة هذه المبالغ.

وأشار إلى أن بدل مخاطر المهن الطبية ارتفع تدريجيًا، بعدما كان في حدود 750 أو 850 جنيهًا، ليصل حاليًا إلى نحو 2000 جنيه، مؤكدًا أن الزيادات تمت بصورة متتابعة.

وشدد على أن ما وصلت إليه أجور الفريق الصحي حاليًا ليس كافيًا، لكنه أكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح، وأنه لا ينبغي النظر إلى الأجور باعتبارها صورة ثابتة، وإنما باعتبارها مسارًا يشهد زيادات متتالية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الحديث عن حصول الطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل على أجر يعادل أربعة أضعاف الطبيب في وزارة الصحة غير دقيق، موضحًا أن الفارق الحالي لا يصل إلى الضعف في بعض الحالات.

وأوضح أن الطبيب المقيم في وزارة الصحة يحصل حاليًا على نحو 6 إلى 8 آلاف جنيه تقريبًا، بينما يصل أجر الطبيب المقيم في هيئة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 12 أو 14 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أجور الأطباء في وزارة الصحة شهدت تحسنًا نسبيًا، لكن الفارق بين الأجور أصبح أقل من السابق، مؤكدًا أن تحسن الأجور أمر إيجابي، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب.

ولفت إلى أن الطبيب المقيم يحصل في بعض الحالات على مقابل منخفض للنبطشية، موضحًا أن هناك حالات كان المقابل فيها نحو 60 جنيهًا، بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذا الرقم لم يعد قائمًا وفق القواعد الحالية.

وأكد عبد الحي أن تحسن أجور الأطباء أمر واضح، لكن مستويات الدخل الحالية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الزيادة حتى تتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات الواقعة على الأطباء.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة تتحرك في ملف أجور الفريق الصحي، وأن هناك توجيهًا رئاسيًا وتحركًا من وزارة الصحة للتعامل مع أوضاع الفريق الصحي وتحسينها تدريجيًا.

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