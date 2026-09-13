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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل ناجتس الفراخ المقرمش.

 

ناجتس الدجاج المقرمش



مقادير الناجتس
نص كيلو صدور دجاج
ملعقة صغيرة ملح
نص ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
نص ملعقة صغيرة بودرة ثوم
نص ملعقة صغيرة بودرة بصل
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة كبيرة نشا
مقادير الطبقة المقرمشة
- دقيق مضاف الية ملعقة كبيرة نشا نص ملعقة صغير ملح
- 2 بيض مضاف اليةملعقة كبيرة لبن نص ملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة فلفل اسود
- 2 كيس توابل  فراخ اكسترا كرسبي مضاف الية نص ملعقة صغيرة ملح يمكن استبدلة باي نوع بقسماط ويضف ايضا اي نوع توابل مفضلة
زيت للتحمير


الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات :


الدجاج
- نخلط كل المقادير مع بعضها ونقوم بفرمها ناعم جدا جدا .
- نقوم بتشكيل العجينة اي شكل مفضل .
- تترك فى الثلاجة 3 ساعات او في الفريزر لمدة ساعة .
الطبقة المقرمشة:
- نضع الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم الفيجتار وتغلف جيدا بكل طبقة .
- نضع وحدات الناجتس في الثلاجة لمدة ساعة قبل التحمير للحصول على نتيجة افضل .
- نقوم بالتحمير في زيت غزير على حرارة متوسطة

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات الناجتس طريقة عمل الناجتس ناجتس

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بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

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